Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçis Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklandı. Sırada ise tercihler var.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunu ve merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimlerini "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

Tercih kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Bakanlık tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları için tıklayınız

Öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA