Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AP
Hong Kong'da Pfizer-BioNTech aşısının kullanımı durduruldu
[Temsili fotoğraf: Reuters ]
Hong Kong, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşılarının kullanımını bir partideki aşı şişesi kapaklarının kusurlu olduğu gerekçesiyle askıya aldı.
Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamaya göre, sorunun tespitinin ardından aşılama derhal durduruldu; dağıtıcı firma Fosun Pharma ile üretici BioNTech inceleme başlattı.
Fosun Pharma ve BioNTech, aşının güvenli olmadığına dair bir sebep bulunmadığını ancak aşılamanın tedbir amacıyla durdurulduğunu bildirdi.
Kusurlu kapakların, 585 bin doz aşıdan oluşan 210102 numaralı partide bulunduğu duyuruldu.
Bunun yanında, söz konusu partideki aşıların Makao bölgesinde de uygulanmayacağı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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