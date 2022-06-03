Mahkeme heyeti, eyalet savcılarının, devrik lider Aung San Suu Çii'nin seçimde hile yapmakla suçlandığı davanın devam etmesi için yeterli kanıt sunduğuna kanaat getirdi.

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimde sahtekarlık yapıldığını iddia ederek Şubat 2021'de seçilmiş Suu Çii hükümetini devirerek iktidarı ele geçirmişti.

Söz konusu iddia, bağımsız seçim gözlemcileri tarafından doğrulanmadı.

Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) 2020'deki seçimleri ezici bir farkla kazanırken, ordu destekli Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi hezimete uğramıştı.

Seçim sahtekarlığı davası Suu Çii'nin mahkum edilmesi, partisi NLD'nin feshedilmesi ve ordunun 2023'te yapılacağına dair söz verdiği seçimlere katılmaktan men edilmesine yol açabilir.

İlk karar Nisan'da açıklanmıştı

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii’ye yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve COVID-19 kısıtlamalarını ihlalden, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.