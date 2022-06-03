Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları yüzünden 128 kişinin öldüğü afetler sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

İtfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Camaragibe kentinde son kayıp kişi olan 43 yaşındaki Mercia Josefa do Nascimento'nun cesedine ulaştı.

Sekreterlik, afetlerden etkilenen, yıkılma riski olan bölgelere dönülmemesi uyarısında bulundu ve sivil savunma ile güvenlik güçlerinin muhtemel sel baskınlarına karşı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Pernambuco'da geçen haftadan bu yana afetler nedeniyle 9 bin 302 kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmış, 31 kentte acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.