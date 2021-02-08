Myanmar'da askeri darbe ile seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltında tutulmasına yönelik protestolar sürüyor..

Ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı, darbe karşıtı sloganlar attı.

Polisten protestoculara uyarı: Gerçek mühimmat kullanırız

Budist rahipler, işçiler ve öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğu protestocular, gözaltına alınan hükümet yetkililerinin serbest bırakılmasını istedi.

Başkent'te güvenlik yetkilileri, göstericilere ilerlemeleri durumunda, gerçek mühimmatla müdahale edileceğini duyurdu.

Kısmi sıkıyönetim ilan edildi

Gösterilerin yatışmaması üzerine Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan edildi.

Bu kapsamda saat 20.00 ile 04.00 arasında gösteri yapılması yasaklandı, buluşmalar da 5 kişiyle sınırlandırıldı.

Cunta lideri ilk kez konuştu

Myanmar'da yönetimi ele geçiren Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, darbeden bir hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Yetkililerin görevini yerine getiremediğini öne sürdü, seçim düzenleneceğini ve yönetimin sandıktan zaferle çıkana devredileceğini açıkladı.

Ordunun anayasaya saygı duyduğunu savunan cunta lideri, "Kimse hukukun üstünde değil, hiçbir örgüt, parti ulusun çıkarlarının üstünde değil" dedi.

Askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisinin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.