Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 14:18

Myanmar 2026'da ASEAN dönem başkanlığını üstlenemeyecek

Myanmar'ın 2026'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığını almasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Myanmar 2026'da ASEAN dönem başkanlığını üstlenemeyecek

ASEAN 43. Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sürerken, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. 2026 dönem başkanlığını almaya hazır olduklarını açıkladı.

Marcos, 2026'da zirvenin ev sahibi Myanmar'ın neden yerini kaybettiğine dair bir detay vermezken, ASEAN'dan isminin açıklanmasını istemeyen 2 diplomat Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Myanmar'ın dönem başkanlığına izin verilmeyeceğini belirten diplomatlar, bu durumun Myanmar'daki iç kargaşa ve batı ülkelerinin ülkedeki cunta yönetimini tanımaması ile ilgili olduğunu belirtti.

Myanmar'daki çözümsüzlük endişe kaynağı

Ev sahibi Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, üye ülke dışişleri bakanlarının dün ASEAN Zirvesi öncesinde yaptığı toplantıda Myanmar'daki çözümsüzlüğe ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Myanmar'daki süregelen iç çatışmanın ASEAN'ın sorun çözme kabiliyetini ve etkinliğini sorgulanır hale getireceğine dikkat çeken Marsudi, "ASEAN ancak Myanmar'da barışçıl ve kalıcı çözüm sağlayabilirsek tam güçle ilerleyebilir." demişti.

Marsudi, dışişleri bakanları olarak 5 maddelik barış planını kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini ve liderlerin tartışması için öneri ortaya koyacaklarını ifade etmişti.

Darbe sonrası Myanmar'a çözüm önerisi

Myanmar ordusunun, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koyması ve barışçı protestoların kanlı şekilde bastırılmasının ardından ASEAN ülkeleri krizi sonlandırmak üzere diplomatik çabalara öncülük etmişti.

ASEAN üyeleri, ülkedeki durumun yeniden istikrara kavuşturulması için ortaya koyduğu 5 maddelik planda, şiddetin derhal durdurulması, insani yardıma olanak sağlanması, taraflar arasında diyalog başlatılması, ASEAN özel temsilcisinin arabulucu rolü üstlenmesi ve özel temsilcinin ülkeyi ziyaret ederek tüm taraflarla görüşmesini önermişti.

Askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erivan Yusuf'un devrik lider Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesinin engellenmesi nedeniyle sorunun çözümüne yönelik çabalardan sonuç alınamamıştı.

Askeri cuntanın lideri General Min Aung Hlaing, devrik lider Suu Çii ile müzakerelere başlamayı vadetmiş fakat daha sonra anlaşmaya uymamıştı. ASEAN bunun üzerine askeri lideri, zirve toplantılarına katılmaktan men etmişti.

ETİKETLER
Myanmar Endonezya
Sıradaki Haber
AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
15:27
Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimleri kullanılamayacak
15:14
Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusu hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı
15:26
Kabine toplantısı başladı
15:10
Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor
14:58
İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ