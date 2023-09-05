Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 14:05

AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB ile Türkiye arasındaki işbirliği görüşmeleri için Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
[Fotograf: AA]

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Eylül'de Ankara'da bulunacak olan Varhelyi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşecek.

Varhelyi'nin ziyareti Türkiye'de mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden sonra AB'den Türkiye'ye düzenlenen ilk üst düzey resmi ziyaret olacak. Ziyaret sırasında Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra iki taraf arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.

AB Komisyonunun açıklamasında, haziran ayında düzenlenen AB Zirvesinde liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlama talimatı verdiği, ayrıca AB Komisyonunun genişleme raporunun ekim ayında yayımlanacağı, 1 Eylül'de de Türkiye'nin 7,5 milyar euro bütçeli Dijital Avrupa Programına katılımı hakkında anlaşma imzalandığı hatırlatıldı.

AB Komisyonunun Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı zarar için 400 milyon euro mali destek önerdiği kaydedilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Varhelyi, AB'nin ülkedeki sığınmacıları desteklemeye devam için taahhüt ettiği 3 milyar euroluk fonun parçası olarak, en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağı için AB fonu sağlanması konusunda 781 milyon euroluk sözleşme imzalayacak." ifadesi yer aldı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü zorluğa hazır olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
15:27
Fransa'da vejetaryen ürünlerde etli gıda isimleri kullanılamayacak
15:14
Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusu hiçbir istikamette hedefine ulaşamadı
15:26
Kabine toplantısı başladı
15:10
Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor
14:58
İspanya'da üç gün süren kötü hava şartlarından 60 bin tren yolcusu mağdur oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ