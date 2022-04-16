ABD'de Ramazan coşkusu, bu sene de Diyanet Center Of America’da yaşanıyor. 2016 Yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Açıldığı günden bu yana ABD’nin başkenti Washington ve çevresinde Müslümanların buluşma noktası oldu.

Türk İslam mimarisi ile inşa edilen camiden konferans salonuna birçok bölümü bünyesinde bulunduran külliyede her akşam binlerce kişi bir araya geliyor.

Washington Büyükelçiliği Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri Bilal Kuşpınar, "Hakikaten burası çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Yanı şöyle söyleyebilirim belki de bizim değerlerimizin manevi değerlerimizin böyle bir toplumda en güzel temsil edildiği yer burası olsa gerek. Her yönüyle hem zarafeti estetiği hem de hikmeti" dedi.

Diyanet Center Of Amerıca'da mahya geleneği de yaşatılıyor

Ramazan’ın simgelerinden olan mahya geleneği ABD’de de yaşatılıyor. Diyanet Center’in iki minaresi arasına asılan mahya ile hem Türklere hem de farklı milletlerden Müslümanlara ramazanla ilgili mesajlar veriliyor.

Yüzlerce kişi birlikte oruç açıyor, namaz kılıyor

Diyanet Center of America’da hayırseverlerin verdiği iftarlarda yüzlerce kişi birlikte oruç açıyor.

Kendilerini böyle bir ayda Türkiye'de gibi hissettiklerini aktaran adam, " Hem de ailemize beş yaşındaki çocuğumuza kimliğimizi kültürümüzü aşılıyoruz" dedi.

Ailesiyle, Bangladeşli arkadaşlarıyla devamlı Diyanet Center of America’ya geldiğini söyleyen adam, “Burayı çok seviyoruz. Buradaki Türk topluluk da gerçekten iyi insanlar” dedi.

İftarın ardından Müslümanlar Teravih Namazı için birlikte saf tutuyor.



Türkiye’nin yurtdışındaki en önemli ibadethanelerinden olan Diyanet Center of America’da Ramazan boyunca etkinlikler devam ediyor.