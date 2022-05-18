Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bir sonraki seçimde Cumhuriyetçi adaylara oy vereceğini söyleyerek, artık Demokratların yanında yer alamayacağını açıkladı.

Bu hafta Miami'de All-In podcast'in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte sanal olarak konuşan Güney Afrika doğumlu teknoloji milyarderi “Kendimi ılımlı, ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat olarak sınıflandırırdım. Aslında, hep Demokratlara oy verdim. Açıkça söylemek gerekirse, bir Cumhuriyetçiye asla oy vermedim" dedi.

Ancak Musk, Demokrat Parti'nin artık sendikalar ve dava avukatları tarafından aşırı derecede kontrol edildiğini öne sürerek ABD Başkanı Joe Biden'ın sendikalar tarafından çok fazla esir alındığını iddia etti.

Tesla ve SpaceX kurucusunun kasım ayında yapılacak ara seçimlere mi yoksa 2024 başkanlık yarışına mı atıfta bulunduğu net değil.

Musk, devasa sosyal medya platformunu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının da sağ ve ya sol görüşle ilgisi olmadığını olayı “ılımlı bir devralma” olarak nitelendirdiğini Twitter'ın şu anda "çok fazla sol bir önyargıya" sahip olduğunu söyledi.