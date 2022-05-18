İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim, Nablus, Selfit ve Cenin kentleri çevresinde İsrail askerlerince baskınlar düzenledi.

Açıklamada, Cenin'de İsrail ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarda toplam 14 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İkinci Oslo Anlaşması

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun beldelerine baskınlarına maruz kalıyor. İsrail ordusunun Batı Şeria'daki faaliyetleri ve ihlalleri, Filistinlilerin ve uluslararası toplumun tepkileriyle karşılanıyor.

İsrail ordusunun geçen hafta Cenin kentine düzenlediği baskında, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunan Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, askerlerin ateş açması sonucu başından vurularak öldürülmüştü.