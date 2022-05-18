Fransa'da tesettür mayo tepkisi
Fransa'nın Grenoble kentinde havuzda tesettür mayo giyilmesi serbest bırakıldı. Ancak kentin bağlı olduğu üst yönetimden karara tepki geldi. Kente yapılan mali desteğin kesildiği açıklandı.
Fransa'da tesettür mayosu polemiği bitmiyor. En son ülkenin güneydoğusundaki Grenoble kentinde, kadınların havuzlarda tesettür mayosu giymesine yeşil ışık yakıldı.
Belediye Meclisinde oy çokluğuyla alınan karar ile, kamuya açık alanlarda kıyafet serbestisi öngörüldü.
Dini kıyafetlere yasak uygulanmaması kararı alındı.Ancak karar üst yönetimin tepkisini çekti.
Grenoble'ün bağlı olduğu Auvergne-Rhone-Alpes bölgesi başkanı Laurent Wauquiez, alınan kararın ülke değerleriyle uyuşmadığını öne sürdü.
Belediyeye yapılan para desteği durduruldu
Sosyal medyadan açıklama yapan Wauquiez "Grenoble Belediyesi'ne yapılan tüm para desteği derhal durduruldu." ifadelerini kullandı.
Sağcı siyasetçilerin de yer aldığı bir grup, Grenoble belediye binası gösteri düzenledi, belediye başkanı Eric Piolle'un istifasını istedi.
Kıyafet serbestisi uygulaması 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Benzer bir kararı, 2018'de Rennes kenti belediyesi de almıştı.
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