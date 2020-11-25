Azerbaycan ordusunun Karabağ’da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında Ağdam’dan sonra Kelbecer’e girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Kerbecer zaferini kutladı.

"Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı Ayyıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer’de dalgalanacak."

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Laçın da 1 Aralık'a kadar teslim edilecek

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.