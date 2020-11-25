Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi ambulanstan almaya çalıştı
İsrail askerleri, Tel Aviv'in yıkım politikasını ve Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulanstan zorla almaya çalıştı.
Olaya ait görüntülerde, İsrailli askerlerin ilk yardım görevlisini de tartakladığı görülüyor.
Askerlerin yoğun şekilde etrafında toplandığı ambulans, yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaşmayı başarıyor.
İsrail'e yönelik protesto, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi'nde gerçekleşmişti.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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