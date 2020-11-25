Buna göre, ülkedeki tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime geçecek ve alışveriş merkezleri kapatılacak.

Lokantalar eve paket hizmeti verecek.

Yüzde 30 doluluk oranı ile faaliyet gösterebilecek tiyatrolar haricindeki tüm kültür-sanat etkinlikleri yasaklanacak.

Özel eğlence ve kutlamalara en çok 15 kişi katılabilecek; 18 yaşından küçüklerin katıldığı kişisel ve toplu spor etkinlikleri yasaklanırken diğer yaş grupları için etkinlikler seyircisiz gerçekleştirilecek.

Halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan gıda satış yerleri ile eczaneler ve ibadethaneler kapatılmayacak.

Bulgaristan’da, salgınının başından bu yana 129 bin 348 vaka kaydedildi, 3 bin 226 kişi öldü, 40 bin 102 hasta iyileşti.