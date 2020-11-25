Şirket, 3'üncü faz klinik veriyi onaya sunmasıyla, aşının piyasaya sunulmasından önceki son safhada bulunuyor.

Sinopharm Genel Müdür Yardımcısı Şı Şıngyi, olumlu sonuç beklediklerini söyledi.

Şı, önceliklerinin aşıya resmi onay verilmesi olduğunu ifade etti.

"DSÖ ile yakın iletişim içindeyiz"

Şı, "Verimiz, bazı Batılı ülkelerdekilerden daha katı protokolleri izleyen ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın iletişim içindeyiz." diye konuştu.

Faz 3 verisinin hükümet onayından sonra yayımlanması öngörülüyor.

Çin, geçen ay COVID-19 aşı adaylarının "hiçbir yan etkisinin" görülmediğini açıklamıştı.

Çinli yetkililere göre ülkede klinik deneyleri yapılan 4'ü 3'üncü fazda 13 aşı adayı bulunuyor.