Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da Başbakanlıkta saldırı paniği: Merkel toplantıdaydı
[Fotoğraf: Reuters]
Başkent Berlin’de bir kişi, Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.
Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan araç, sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.
Polis, sürücüye müdahale etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Olay esnasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Angela Merkel Almanya
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