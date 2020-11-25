Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Mayınlar temizlendi

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında olan Kelbecer'e girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Fatih Avanos aktardı.https://t.co/CZaxzgXiRs pic.twitter.com/vbKcsXzZAZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2020

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Laçın da 1 Aralık'a kadar teslim edilecek

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.