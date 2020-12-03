Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik'te minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika ülkesi Mozambik'teki trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin orta bölgesindeki Sofala kasabasında bir minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Beria Merkez Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afrika
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