Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta OHAL uygulaması 9. kez uzatıldı
Fas'ta, OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasına karar verildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.
İlk COVID-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak için ilk olarak 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.
OHAL uygulaması 8 kez daha uzatılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 19:24
- 19:18
- 19:02
- 18:50
- 18:58
Sıradaki Haber
DSÖ: 200'den fazla COVID-19 aşısı ile gelecek daha parlak görünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz