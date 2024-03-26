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Dünya
TRT Haber 26.03.2024 09:37

Moskova saldırısının ardından Avrupa'da terör alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısının ardından, Avrupa'da güvenlik önlemleri artırılıyor. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı sonrası, ülkelerden peş peşe adımlar geldi.

Moskova saldırısının ardından Avrupa'da terör alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısı Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı.

Fransa'da terör tehdidi alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Başkent Paris'teki polis ekipleri Eyfel Kulesi ve Louvre Piramidi yakınlarında denetimleri sıkılaştırdı.

İtalya'da da güvenlik seviyesi artırıldı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele tedbirleri kapsamında, Moskova'da düzenlenen saldırının dikkatle analiz edildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin, tren garları, havalimanları, büyükelçilikler gibi hassas noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştıracağı kaydedildi.

Avrupa Birliği güvenlik önlemlerini artırdı

Almanya'da da gündem Moskova'daki terör saldırısı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser DEAŞ'ın Almanya için de büyük bir tehlike olduğunu dile getirdi.

Durumun, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ve eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından izlendiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden de artan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama geldi.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, "Avrupa'nın ve Avrupa'daki herkesin güvenliği, Komisyon için öncelikli ve kilit bir unsurdur" dedi.

Komisyonun, güvenliği sağlamak üzere birçok tedbir aldığını bildirdi.
  

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