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Dünya
Independent 26.03.2024 09:22

İngiltere'den, siber saldırı nedeniyle Çin'e yaptırımlarla misilleme

İngiltere, devlet destekli olduğunu iddia ettiği bilgisayar korsanlarını, iki "kötü niyetli" siber saldırı gerçekleştirmekle suçladıktan sonra Çin'e yaptırım uyguladı.

İngiltere'den, siber saldırı nedeniyle Çin'e yaptırımlarla misilleme

Başbakan yardımcısı Oliver Dowden, milletvekillerine ve Seçim Komisyonuna yönelik kötü niyetli saldırıların "Çin'den gelen düşmanca niyeti işaret eden açık ve ısrarcı bir davranış modeli" olduğunu söyledi.

Saldırıda 40 milyon seçmenin kişisel bilgilerine erişildiği iddia edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı şimdi olanları açıklamak için Çin büyükelçisini çağıracak.

Milletvekilleri daha sert eylem çağrısında bulunurken,saldırılar nedeniyle iki Çinli devlet görevlisine ve Çin hükümetiyle bağlantılı bir firmaya karşı yaptırımlar açıklandı.

Saldırı iddiasına Trump da dahil oldu

Çin'in İngiliz milletvekillerini ve seçim sistemini hedef alan bilgisayar korsanlığı haberlerine yanıt veren Trump, bunun "ne yazık ki sürpriz olmadığını" söyledi.

Trump, "Çin konusunda çok daha ciddi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Küresel pazarların büyük bir parçası olduklarına dair düşüncemiz var ve bunlar göz ardı edilemez, ancak aynı zamanda uluslararası kurallara dayalı sisteme göre oynamamaları da ciddiye almamız gereken bir konu" dedi.

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