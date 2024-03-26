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Dünya
AA 26.03.2024 09:20

Kanada'da Filistin için açlık grevinde olan öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı

Kanada'da McGill Üniversitesinin İsrail ile bağlantılı şirketlerden 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesi talebiyle bir aydan fazladır Filistin için açlık grevinde bulunan öğrencilerinden biri hastaneye kaldırıldı.

Kanada'da Filistin için açlık grevinde olan öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı

Filistin için açlık grevine katılan öğrencilerden bazıları, olaya ilişkin İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuştu.

Öğrenciler, McGill Üniversitesinde 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan Rania Amine'nin bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Amine'nin durumunun stabil olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu aktaran öğrenciler, ona serum verildiğini söyledi.

Öğrenciler yaklaşık 15 öğrencinin de 19 Şubat'tan bu yana dönüşümlü olarak açlık grevini sürdürdüğünü aktardı.

Adının sadece "Chadi" olarak açıklanmasını isteyen bir öğrenci, son 22 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.

Chadi, doğrudan silah üreticisi olan ve "Filistin'deki mevcut soykırımı ve apartheidi finanse eden şirketlere" üniversitelerince 20 milyon dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

McGill Üniversitesinde bu konudaki gelişmeleri insanların bilmesini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Chadi, "McGill çok ama çok kötü. Sınıflarda siyonizm öğretiliyor." diye konuştu.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan belgelerde İsrail'e savaş uçağı satan Lockheed Martin ile Fransız hava ve savunma şirketi Safran gibi şirketlerde yatırımları olduğu görülen McGill Üniversitesinin bazı öğrencileri 19 Şubat'ta açlık grevine başlamıştı.

Öğrenciler, uzun süredir devam eden grevle üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerdeki 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesini talep ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu eyleme katılan öğrencilerin durumlarından endişe duyulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, öğrencilerin üniversite politikalarının bu şekilde belirlenmeyeceğini anlamalarını umdukları belirtilerek, "McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaktadır. Defalarca (protestocu öğrencilerle) doğrudan görüşmeyi teklif ettik. Şu ana kadar reddetmiş olsalar da bu teklifimiz halen geçerlidir." ifadesine yer verilmişti.

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