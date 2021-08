Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi, Twitter hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı paylaştı.

Ciocoi, paylaşımında, "Türkiye'de yıkıcı orman yangınları sonucu insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü içindeyim. Bakanlık adına Çavuşoğlu'na en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Ciocoi, Türk yönetimine Moldovalı turistlere gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu da Ciocoi'ya "Taziye ve dayanışmanız için teşekkür ederim" diye yanıt verdi.

Thank you my friend Aureliu for your condolences and solidarity.

@AureliuCiocoi https://t.co/2zquyUlY46