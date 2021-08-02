Güneydoğu Avrupa'da on yıllardır görülen en kötü sıcak hava dalgalarından biri yaşanırken, orman yangınları bölgedeki ülkeleri tehdit ediyor.

İtalya 800’den fazla orman yangını ile sarsıldı. Pescara kentindeki bir plajın yakınındaki çam ormanında çıkan yangın nedeniyle en az 5 kişi yaralandı ve bölgeden tatilciler tahliye edildi.

5 yaşında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

53 hektarlık Pineta Dannunziana doğa koruma alanında çıkan yangının farklı bölgelerde devam etmesi nedeniyle bir rahibe manastırı da dahil olmak üzere yaklaşık 800 kişi evlerinden tahliye edildi.

Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, "Duman nedeniyle birkaç evi ve sahil beldesini tahliye etmek zorunda kaldık" dedi.

Masci “En büyük sorun sıcak rüzgar. Hasarı sınırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz”dedi.

800'den fazla yangın

İtalya'nın Ulusal İtfaiye teşkilatı, bu hafta sonu başta güneyde olmak üzere 800'den fazla orman yangını yaşandığını bildirdi.

İtfaiye teşkilatı çeşitli bölgelerdeki yangınlara müdahale etti.

Sicilya'daki Katanya çevresindeki 200'den fazla kişi güvenli bir yerlere götürüldü.

Yunanistan ve İspanya da orman yangınlarının adresi oldu

Yunanistan'ın batısındaki Patras yakınlarında Cumartesi günü erken saatlerde çıkan yangın da da beş köy boşaltılmış, 8 kişi yanık ve solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yangın bölgesinde bulunan Aigialeias köyünün belediye başkanı Dimitris Kalogeropoulos, olayı “büyük bir felaket” olarak nitelendirmişti.

İspanya’nın başkenti Madrid'in yaklaşık 64 kilometre doğusundaki San Juan yakınında cumartesi öğleden sonra çıkan orman yangını da korkuya neden olmuştu.