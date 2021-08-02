Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 302'ye yükseldi.
Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı duyuruldu.
Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli ara lıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.
Cıngcou kentindeki metro ağını su basmış, 14 kişi yaşamını yitirmişti.
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