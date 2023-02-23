Mija, katıldığı bir radyo programıda, Rusya Savunma Bakanlığının, "Ukrayna'nın Transdinyester bölgesine yönelik silahlı provokasyon hazırladığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Buna benzer açıklamaların sürekli Rusya tarafından yapıldığına dikkati çeken Mija, "Bu açıklamaların ne kadar doğru olduğunu anlamak için durumu sürekli takip ediyoruz. Bunları göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada "Elde edilen bilgiye göre, Kiev rejimi, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'ne yönelik Azov taburu dahil Ukrayna ordusu tarafından yakın zamanda gerçekleştirilecek silahlı provokasyon hazırlıyor." ifadesine yer verilmişti.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Transdinyester Rusya'nın desteğiyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde, Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester’e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester'in Kobasna köyünde bulunuyor.