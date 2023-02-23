Sivil Savunma Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 17 Şubat'ta kurulan İtalyan sahra hastanesinin "bölgede faaliyet gösteren tek Avrupalı ekip" olduğu ve bölgede kullanılamaz durumdaki hastaneler nedeniyle önemli bir görev yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın Piyemonte Bölgesi'nden gönderilen sahra hastanesinin, faaliyet gösterdiği bir haftalık süreçte 600'den fazla depremzedeye tıbbi yardım temin ettiği bilgisi verildi.

Depremzedelere sahra hastanesi bünyesinde acil yardım ve cerrahi müdahaleler, travmatoloji, bulaşıcı hastalıklar ve jinekoloji gibi çeşitli alanlarda tıbbi yardım imkanı sunulduğu kaydedildi.