NTSB, bu ayın East Palestine bölgesinde tehlikeli kimyasallar taşıyan bir trenin raydan çıkmasıyla ilgili ön raporunu yayımladı ve kazadan önce "bir tekerlek yatağının ciddi şekilde aşırı ısındığına dair" bilgileri doğruladı.

Kurumun ön raporunda, raydan çıkan ilk vagonun, bölgedeki gözetleme kameraları ve sinyal verileri sayesinde tespit edildiği, kazanın hemen öncesinde söz konusu vagona ait bir tekerlek yatağında "aşırı ısınmaya bağlı sorun gözlendiği" belirtildi.

Çevreye zararlı kimyasal taşıyan 150 vagonlu trenin kaza anında frene bastığı ancak duramadığı ifade edildi.

Raporda, soruşturmanın devam ettiği, bir sonraki aşamada tekerlek aksamı ve yatağına odaklanılacağı, vagonun tasarımı, kimyasal yük vinilklorürün kaza sonrası havalandırılması ve yakılması dahil "kazaya yapılan müdahale işlemlerinin de gözden geçirileceği" kaydedildi.

Trump, hükümeti "ilk başta gerekli adımları atmamakla" suçladı

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, dün, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazasını yerinde incelerken, mevcut hükümeti "ilk başta gerekli adımları atmamakla" suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) bölgeye ilk başta federal yardımların gönderilmesi için mevcut durumun uygun kriterleri karşılamadığını söylemelerini "garip" bulduğunu vurgulayan Trump, bu kararı eleştirdi.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.

Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.