Sandu, Romanya’ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

Cotroceni Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Sandu, ülkesinin benzeri görülmemiş zorluklardan geçtiğini söyleyerek, Avrupa'daki gelecekleri ve barış için bugün her zamankinden daha fazla Romanya’nın verdiği güçlü desteği hissettiklerini belirtti.

Ukraynalı kahramanların kendilerine kalkan olduğunu ifade eden Sandu, Avrupa’nın, insanların yaşamlarını savunması, birlik ve kararlılık sayesinde güçlü olduğunu vurguladı.

Kış arifesinde Kremlin'in enerji şantajıyla karşı karşıya kaldıklarını, bir yıl boyunca kaos yaratmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla meydan okumalar yaşadıklarını anlatan Sandu, bazılarının yeni bir güç kurabilmek için ülkesinin düşmesini istediğini ifade etti.

Sandu, Moldova Cumhuriyeti’nin, halkın kararlılığı ve dayanışmasıyla, dostlarının yardımıyla Avrupa Birliği yolunda dimdik, onurlu ve kararlı olduğunun altını çizdi.

Iohannis de Moldova Cumhuriyeti'ndeki demokratik düzene yönelik dış tehditlerin endişe verici olduğunu söyledi.