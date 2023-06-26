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Dünya
AA 26.06.2023 15:03

Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bina çöktü

Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bina çöktü
[Fotograf: Reuters]

İskenderiye Valisi Muhammed eş-Şerif, basına yaptığı açıklamada, İskenderiye'nin Sidi Beşir bölgesinde "riskli" kategoride bulunan ve bazı katları sadece yaz aylarında sezonluk kiraya verilen 13 katlı bir apartmanın çöktüğünü söyledi.

Şerif, çöken binada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

İskenderiye Valisi Şerif, sivil kurtarma ekiplerinin binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Alt katlarda ve süpermarkette insanların olduğu iddiası

Yerel basında çıkan haberlerde, söz konusu binanın alt katları ile girişteki süpermarkette insanların olduğu ve enkaz altında kalmış olabilecekleri ifade edildi. Ayrıca binanın yakınındaki bir araçta da hasar oluştuğu kaydedildi.

Binanın çökme nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yerel kurumların hazırladığı raporlara göre, inşaat sektöründe yasalara uyulmaması ve gelişigüzel yapılaşma nedeniyle Mısır'da sık sık bina çökme hadiseleri yaşanıyor.

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