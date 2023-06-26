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Dünya
AA 26.06.2023 14:26

İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerektiğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistin'in bağımsız devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Netanyahu, parlamentonun dış güvenlik komitesinin yakın tarihli bir oturumunda, üyelerden birinin İsrail'in Filistin yönetimiyle ilişkileri konusunda sorduğu soruya yanıt verdi.

Filistin yönetimine yardım etmeye hazır olduklarını ve bunun kendi çıkarlarına uyduğunu savunan Netanyahu: "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir" ifadesini kullandı.

Filistin yönetiminden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

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İsrail Filistin Devleti Netanyahu
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