Parçalı Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2023 14:25

AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonunu 3,5 milyar avro daha artırarak, 12 milyar avroya çıkarma kararı aldı.

AB, Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılan fonu artırıyor

Avrupa Barış Fonu adı verilen mali fonu artırma kararı, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken alındı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, son olarak 20 Mart'ta artırılan fonun bir kez daha artırılmasının, AB'nin Ukrayna'ya yönelik askeri destek taahhüdünün işareti olduğu belirtildi.

Fon, Mart 2021'de AB'nin askeri ve savunma konularında ortak dış ve güvenlik politikalarını finanse etmek, AB üyesi olmayan ülkeleri veya uluslararası kuruluşları desteklemek üzere kurulmuştu.

Bütçe dışı bir fon olan mekanizma ilk kurulduğunda üst harcama limiti, 2021-2027 için 5,5 milyar avroydu. Fonun limiti, Mart 2023'te 8 milyar avronun üzerine çıkarılmıştı. Fona üye ülkelerin katkısı gayrisafi milli hasıla temelinde belirleniyor.

AB, Ukrayna dışında Mozambik, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Somali, Nijer, Moritanya, Lübnan ve Ürdün'e de bu fondan yardımda bulundu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Bayram tatilinde İstanbul’da gezilecek yerler
15:21
Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü
15:19
Çin, Wagner krizinde Rusya'ya desteğini gösteriyor
15:14
Fatih'te ahşap binada çıkan yangın hasara yol açtı
15:11
LGS'de merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
15:04
Mısır'ın İskenderiye kentinde 13 katlı bina çöktü
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
Kırklareli bayram tatilinde konuklarını ağırlayacak
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ