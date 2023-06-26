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Dünya
BBC 26.06.2023 14:33

ABD'de 'Titan soruşturması' resmen başladı

ABD Sahil Güvenlik, Titan denizaltı faciasının nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'de 'Titan soruşturması' resmen başladı

Baş müfettiş Cpt Jason Neubauer, önceliğinin enkazı kurtarmak olacağını ve insan kalıntılarının bulunması durumunda önlemlerin alınacağını söyledi.

Pazar günü yaptığı konuşmada, soruşturmanın hukuki veya cezai suçlamalarda bulunabileceğini de söyledi.

Titan, 18 Haziran'da Titanik enkazına dalış yaparken patladı ve gemideki beş kişiyi de öldürdü.

Titan denizaltının parçaları bulundu: İhmal iddiaları gündemde
Titan denizaltının parçaları bulundu: İhmal iddiaları gündemde

Cpt Neubauer, Boston'daki gazetecilere, ABD Sahil Güvenlik'in en üst düzey soruşturma bilgileri topladığını söyledi.

Felakete neyin sebep olduğunu belirlemeye çalışacaklarını ve gelecekteki trajedileri önlemek için tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.

Soruşturma, Kanada, İngiltere ve Fransız makamlarıyla ortaklaşa yürütülecek.

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