Titan denizaltının parçaları bulundu: İhmal iddiaları gündemde

Titan denizaltı kazasıyla ilgili ihmal iddiaları ve soruşturma gündemde.

Beş kişinin içinde bulunduğu'Titan' denizaltının basınç nedeniyle patlayarak parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Parçalar, Titanik'in enkazına 488 metre uzaklıkta, yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulundu.

'Titan' denizaltının ana destek gemisi, felaketin ardından Kanada limanına geri döndü.

Basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana gelmiş olabileceği düşünülen denizaltı için ihmal ihtimalleri gündemde.

Kanadalı yetkililer OceanGate tarafından işletilen denizaltı hakkında çok sayıda soruşturma başlattı.

Titan'ın faaliyet gösterdiği açık denizlerde, uluslararası suları kontrol eden herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

ABD Sahil Güvenliği Titan'ın patladığını açıklayarak geçerli yönetmelikler ve standartlar hakkındaki soruların gelecekteki incelemenin odak noktası olacağını söyledi.

İlk dalışını 2018'de yapan Amerikan OceanGate Expeditions'a ait denizaltının, 2021'de Titanik sahasına daldığı; ancak güvenlik sertifikasının olmadığı anlaşılmıştı.

