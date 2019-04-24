Yerel basında yer alan haberlere göre, Demenhur Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Aziz Epfaniyos'u öldürme suçlamasıyla yargılanan sanık rahip Faltaus Makari ile rahip İşaya Makari hakkında oy birliğiyle idam cezası verildi.

Kararın temyize açık olduğu belirtildi.

Başpiskopos Aziz Epfaniyos cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski rahip ağustos ayında ceza mahkemesine sevk edilmişti. Demenhur Ceza Mahkemesi, şubat ayında görülen duruşmada, sanıkların idamına hükmetmiş, evrakları görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmişti.

Başpiskopos Aziz Epfaniyos cinayeti

Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'un 29 Temmuz'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 eski rahip İşaya Makari ile Faltaus Makari gözaltına alınmıştı.

Faltaus gözaltına alınmadan bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Başpiskopos'un öldürülmesinin ardından Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alınmış ve bu kapsamda sosyal medya yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA