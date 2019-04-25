Bosna-Hersek'in Foça şehrindeki Alaca Camii yeniden ibadete açılıyor. Bosna Savaşı'nın başlarında tamamen yıkılan caminin yeniden inşasını Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlendi.

4 Mayıs'taki açılış öncesinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Foça Belediye Başkanı Radislav Masiç’le görüştü.

Koç, "Ortak mirasımızın en güzel örneklerinden biri olan Foça'daki Alaca cami'nin yeniden orjinal haliyle Türkiye'nin desteğiyle yapılması, Bosna-Hersek'in bu güzel esere ev sahipliği yapması önemli.“ dedi.

27 yıldır bekleniyor

Bosna Savaşı sırasında yıkılan 600'den fazla camiden biri olan Alaca Camii'nin eski ihtişamına kavuşmasını bölge halkı 27 yıldır bekliyor.

Caminin taşları yerinden yüzlerce metre uzakta gömülü şekilde bulundu.

Savaş yıllarında Bosna-Hersek genelinde temeline kadar yıkılan camiler, Sırp birliklerinin bölgedeki Müslümanların izlerini silmeye yönelik eylemlerinin başlıca hedefiydi.

Mimar Sinan'ın yakın çalışma arkadaşı Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen Alaca Camii, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2008'den itibaren Bosna - Hersek'te Osmanlı mirasını ayağa kaldırmak amacıyla 16 proje gerçekleştirdi.

Haber: Alma Brnicanin

Kamera: Yasin Köse