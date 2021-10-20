Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da trafik kazası: 19 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haberde, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bilgisi verildi.
Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yaralı olup olmadığına dair paylaşımda bulunulmadı.
"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.
Etiketler: Mısır Trafik Kazası
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