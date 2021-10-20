ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Jim Inhofe'un ABD'nin tahliye ettiği mültecilere ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Wall Street Journal'ın ulaştığı mektupta, Asutin, ABD topraklarındaki üslerde işlem için bekletilen 53 binden fazla Afgan mültecinin yüzde 22'sinin kadın, yüzde 34’ünün ise erkek yetişkin olduğunu açıkladı.

Kaç çocuğun ebeveynsiz olduğunu söylemedi

Austin, mektupta Afganların kalan yüzde 44'ünün ise çocuk olduğuna dikkati çekerken, bunlardan kaçının ebeveynsiz olduğu konusunda detay vermedi.

ABD’nin toplam 124 bini aşkın kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini söyleyen Austin, bunların yaklaşık 104 bininin Afgan olduğuna değindi.

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecinde tahliye ettiği 124 bin kişinin sadece 53 binini Amerikan topraklarına getirirken geri kalanını Avrupa ve Orta Doğu'daki askeri üslerde tutuyor.