Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde Afganistan meselesine ilişkin "Moskova Formatı"nda toplantı düzenlendi.

Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin katıldığı toplantıya Taliban heyeti de katıldı

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdusselam Hanefi de toplantıda yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm tarafların temsil edileceği kapsamlı bir hükümet vurgusu yaptı.

Taliban'a verdiği sözleri yerine getirmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Afganistan topraklarının terör unsurlarından temizlenmesi gereğine dikkat çekildi.

BM’ye Afganistan'a yardım konferansı çağrısı

Katılımcı ülkeler, Birleşmiş Milletleri Afganistan'a yardım konferansı düzenlemeye çağırdı. Taliban temsilcileri toplantıda, Taliban'ın tanınması konusunu gündeme getirdi.

Katılımcı taraflar ise, bu konuyu tartışmak için erken olduğu konusunda görüş bildirdiler.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tüm katılımcıların üzerinde uzlaşacağı bir sonuç bildirgesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.