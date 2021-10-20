Afganistan-Pakistan sınırındaki Torkham kapısında yüzlerce TIR arka arkaya dizildi, sınırdan geçiş için bekliyor.

Araç kuyruğu 5 kilometreyi aşmış durumda…

TIR'ların geçiş izni alabilmek için beklediği bölgeyi TRT Haber görüntüledi.

Afganistan sınırında tır kuyruğu

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından kapanan sınır kapısı hala açılmış değil. Kapıda sınırlı ticari araç geçişine izin veriliyor. Gümrük işlemleri de güçlükle yapılabiliyor.

Bu durum ülkenin ticaret ve ekonomisini vurmuş durumda.

TRT Haber'e konuşan sınır sorumlusu Molla Sayid Gaziullah ülkenin normalleşmesi için çabaladıklarını söyledi.

"Ülkede barış ve sükûneti yeniden kurmaya çabalıyoruz ama ekonomiyi yeniden diriltmek için kamu kurumlarında çalışanların işe dönmesi gerek. Maaşlar ödenemiyor. Dış yardımlar kesilince ödemeler yapılamadı. Yurtdışında dondurulan paraların da gönderilmesini istiyoruz.’’

Sınırın öbür tarafında içinde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri bulunan yüzlerce tır kapının açılmasını bekliyor.

Kriz derinleşiyor

Yaşanan işsizlik ve maaşların ödenmemesiyle birlikte şu an binlerce insan açlık sınırında ve her geçen gün tablo daha da kötüleşiyor.

İnsani yardım çalışmaları eğer bin an önce bölgede başlatılmazsa özellikle önümüzdeki kışın çok sayıda insanın hem açlıktan hem de soğuk hava şartlarından hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

Torkham kapısındaki sıkıntının benzeri, ülkenin diğer sınır kapılarında ve havaalanlarında da yaşanıyor.