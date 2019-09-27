Mısır’da müteahhit ve sanatçı Muhammed Ali’nin günlerdir sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar sonucunda, birçok kentte Cuma namazından sonra Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı protesto gösterileri başladı.

Cuma namazından sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Cumhurbaşkanı Sisi’nin görevi bırakmasını istedi. Gösterilerde sık sık “Defol Sisi” ve “Halk rejimin devrilmesini istiyor” sloganları atıldı.

Öte yandan başkent Kahire’de Tahrir Meydanı’na çıkan bütün yollar kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu. Geçitiğimiz hafta birçok kentte Sisi karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Kaynak: Al Jazeera