Dünya liderleri, 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için bir araya geldi.

Devlet başkanlarının kürsü konuşmaları dikkatle izlendi.

Ancak sıralarda oturanların kürsüdeki ismin önüne geçtiği dakikalar oldu.

Tıpkı Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, ABD Başkanı Trump'ın konuşması sırasında uyuması gibi.

Trump konuşurken Ross'un önce göz kapakları ağırlaştı. Ardından, 81 yaşındaki siyasetçi, daha fazla direnemedi, uyuyakaldı.

ABD'li bakan, uyuduğunu reddetti. O sırada Trump'ın söylediklerine odaklandığını söyledi.

Trump konuşurken dikkat çeken bir diğer an da kürsüden Venezuela Başkanı Maduro'yu hedef aldığında yaşandı. Venezuela heyetinin bir delegesi, sakince kitabını açtı ve okumaya başladı.

Kürsüde selfie

BM Genel Kurulu tarihinde bir ilk de yaşandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kürsüye çıktı ve konuşması öncesinde özçekim yaptı.

Bukele, bu hareketinin konuşmasından daha çok dikkat çekeceğinden emin olduğunu söyledi.

Bu sırada 37 yaşındaki El Salvador liderini eşi ve bebeği izliyordu.

Kaynak: TRT Haber

