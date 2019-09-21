Mısır’da müteahhit ve sanatçı Muhammed Ali’nin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösteri düzenlenmesi çağrılarının ardından akşam saatlerinden itibaren başta başkent Kahire olmak üzere İskenderiye ve Süveyş kentlerinde protesto gösterileri başladı.

Protesto çağrısına ülkenin 4 bir yanından destek

Sosyal medya sitesi Twitter’da açılan "Sisi defol" ve "Halk rejimin devrilmesini istiyor" hashtag’i ile yapılan protesto çağrılarına ülkenin birçok noktasından katılım olduğu belirtiliyor.

Sisi aleyhine sloganlar atan yüzlerce gösterici Tahrir Meydanı çevresinde

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı çevresinde, İskenderiye’de ve Süveyş kentinde toplanan yüzlerce göstericinin Sisi aleyhine sloganlar attığı görülüyor.

Mısır’da 2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve Mübarek görevi bırakmak zorunda kalmıştı. O dönem de protesto gösterilerinin merkezi Tahrir Meydanı olmuştu.

Kaynak: TRT Haber