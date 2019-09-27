Rus haber ajansı RIA’da yer alan haberde, Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Haberde somut anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğu ifadeleri de yer aldı.

Amerikan F-35 savaş uçağına alternatif olarak gösterilen Rus yapımı Su-35 savaş uçakları çok amaçlı avcı jet uçakları olarak biliniyor.

Kaynak: TRT Haber