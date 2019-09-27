Dünya
Rus haber ajansı RIA: Türkiye ile Su-35 satışına ilişkin görüşmeler sürüyor27 Eylül 2019 Cuma 14:43 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 14:49
Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Haber kıdemli bir Rus yetkiliye dayandırıldı.
Rus haber ajansı RIA’da yer alan haberde, Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının satışına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Haberde somut anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğu ifadeleri de yer aldı.
Amerikan F-35 savaş uçağına alternatif olarak gösterilen Rus yapımı Su-35 savaş uçakları çok amaçlı avcı jet uçakları olarak biliniyor.
Kaynak: TRT Haber
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