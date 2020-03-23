Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da can kaybı 14'e yükseldi
Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı.
4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi.
Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiketler: mısır koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 02:56
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