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Hafter'in uçaklarına BAE'den akaryakıt taşıyan petrol tankerine el konuldu
[Fotoğraf: Reuters]
Darbeci Hafter'e bağlı uçaklar için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) akaryakıt taşıyan petrol tankerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçlerce el konulduğu açıklandı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Deniz Gücü'nün Komutanı Rıda İsa, yaptığı yazılı açıklamada, Liberya bayraklı "Gulf Petroleum 4" adlı petrol tankerine el konulduğunu duyurdu.
İsa, gemiyle ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonuçlarının hemen yayımlanacağını kaydetti.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, BAE'den "Gulf Petroleum 4" adlı gemiyle Bingazi'ye petrol taşındığını duyurmuştu.
Açıklamada Hafter'in kontrolündeki bölgeye gayrimeşru şekilde petrol ithalatı kınanmış, petrol ithal etme hakkının yalnızca kuruma ait olduğu vurgulanmıştı.
Etiketler: hafter Libya BAE petrol tankeriSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 01:37
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