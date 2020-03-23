Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki salgınla ilgili durumu değerlendirdi. Salgının gerçek boyutlarının saklandığını iddia etti.

Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır" dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını öne sürdü, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur" yorumunda bulundu.

Vasilyeva, yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.