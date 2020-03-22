Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye'de ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Getty]
Esed rejimi, Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıkladı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Koronavirüs şu ana kadar 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde bulaşan kişi sayısı ise 315 binden fazla.
Etiketler: suriye kovid-19 ilk koronavirüs vakasıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 23:05
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