Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs şu ana kadar 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya genelinde bulaşan kişi sayısı ise 315 binden fazla.