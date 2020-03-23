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İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu, bir Filistinliyi şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Ramallah'ın batısındaki Naleyn bölgesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şehit Filistinlinin kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.
Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, açılan ateş sonucu şehit Filistinlinin dışında başka bir Filistinli daha yaralandı ve tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine götürüldü.
Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: israil Batı Şeria filistin şehitSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 02:12
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