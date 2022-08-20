Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilirken, yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.