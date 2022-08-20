Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır'da AVM'de yangın
[Fotograf: İHA]
Mısır'ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilirken, yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.
Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Etiketler: Alışveriş Merkezi Mısır Yangın
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